На 60% завершен в Кашире капитальный ремонт средней школы № 7 на улице Центральной

В Кашире активно преображается средняя школа № 7. Капитальный ремонт на улице Центральной, 17 уже выполнен более чем на 60%. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Масштабная реконструкция ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Сейчас на площадке трудится свыше 70 строителей. Они уже справились с демонтажными работами. В зоне внимания специалистов — общестроительные и отделочные процессы, обновление кровли и фасада, прокладка инженерных сетей, а также приведение в порядок территории вокруг здания.

Все работы планируют закончить к 1 сентября 2026 года, чтобы учебный год ребята смогли начать в обновленном, комфортном и безопасном пространстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.