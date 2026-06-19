На детских площадках Подмосковья с начала лета отремонтировали 3,6 тыс. элементов
Ремонт 3,6 тыс. элементов провели на детских площадках Подмосковья в июне
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
На детских площадках Подмосковья с начала июня отремонтировали около 3,6 тыс. элементов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего элементов отремонтировали в Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Одинцове, Истре и Балашихе — 280, более 260, порядка 240, свыше 220, около 210 соответственно.
В рамках ремонтных работ приводили в порядок резиновое покрытие площадок, меняли карабины и цепи на качелях, реставрировали скамейки и ограждения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.