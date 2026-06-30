На горячую линию по паллиативной помощи Подмосковья с начала года поступило около 5,5 тыс. звонков
В Подмосковье на горячую линию по паллиативной помощи поступило 5,5 тыс. звонков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье на горячую линию по паллиативной помощи с начала 2026 года поступило около 5,5 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Номер горячей линии: +7 (498) 683-83-83. Звонки принимают в круглосуточном режиме. Также в области действует сайт «Паллиативная помощь».
«Работа с паллиативными пациентами предполагает повышенное внимание к состоянию не только самих больных, но и их родственников. В Московской области для этой цели создана многоуровневая система поддержки: функционируют специализированные отделения, действуют выездные службы ухода, организованы школы для родственников, где передают необходимые практические навыки», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.