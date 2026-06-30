На горячую линию по паллиативной помощи Подмосковья с начала года поступило около 5,5 тыс. звонков

«Работа с паллиативными пациентами предполагает повышенное внимание к состоянию не только самих больных, но и их родственников. В Московской области для этой цели создана многоуровневая система поддержки: функционируют специализированные отделения, действуют выездные службы ухода, организованы школы для родственников, где передают необходимые практические навыки», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.