Губернатор Подмосковья поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи — диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, сотрудников медицины катастроф.
«Спасибо за ваш труд, выдержку и готовность прийти на помощь в любую минуту», — поблагодарил специалистов глава региона.
Он отметил, что в службе скорой помощи в Подмосковье работают более 10 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. — на выездах. Всего в области задействованы более 560 бригад.
«Наша задача — снизить нагрузку на специалистов и создать условия, в которых хочется оставаться в профессии. Для этого выстроена комплексная система поддержки», — рассказал губернатор.
В числе мер поддержки — программа «Приведи друга». Программой соципотеки за 10 лет воспользовался 361 человек. Компенсацию за аренду жилья получают 2,4 тыс. специалистов. Также реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2026 году в регионе откроют четыре новые подстанции и поста скорой помощи — в Ступино, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе.
«С праздником! Желаю сил, здоровья и как можно больше спокойных смен», — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой медпомощи в Московской области.