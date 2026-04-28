Губернатор Подмосковья поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

«Спасибо за ваш труд, выдержку и готовность прийти на помощь в любую минуту», — поблагодарил специалистов глава региона.

Он отметил, что в службе скорой помощи в Подмосковье работают более 10 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. — на выездах. Всего в области задействованы более 560 бригад.

«Наша задача — снизить нагрузку на специалистов и создать условия, в которых хочется оставаться в профессии. Для этого выстроена комплексная система поддержки», — рассказал губернатор.

В числе мер поддержки — программа «Приведи друга». Программой соципотеки за 10 лет воспользовался 361 человек. Компенсацию за аренду жилья получают 2,4 тыс. специалистов. Также реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2026 году в регионе откроют четыре новые подстанции и поста скорой помощи — в Ступино, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе.

«С праздником! Желаю сил, здоровья и как можно больше спокойных смен», — заключил губернатор.

