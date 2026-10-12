Национальные сопоставительные исследования стартовали в школах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Цель исследований — оценить, как учреждения справляются с воспитательной задачей, и определить уровень функциональной грамотности учащихся.

Оценка воспитательной работы проводится со 2 по 16 октября. В ней участвуют учащиеся восьмых, девятых и десятых классов школ.

Оценка уровня функциональной грамотности будет проведена 20 и 22 октября. В ней примут участие учащиеся шестых и девятых классов 14 школ.

Анкетирование по финансовой грамотности состоится 27 и 29 октября для учащихся седьмых и десятых классов, а также колледжей — в общей сложности 23 учреждений.

Также с 12 по 30 октября проводится анонимный опрос родителей обучающихся.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.