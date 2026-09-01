Губернатор Подмосковья поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний. Он отметил, что в этом учебном году в школы региона идут более 1 млн ребят.

«Для 97,5 тыс. первоклассников это самый первый школьный день — наверняка, немного волнительный и точно запоминающийся. А для более чем 40 тыс. одиннадцатиклассников — последнее 1 сентября в школе и начало важного года, когда предстоит определиться, куда двигаться дальше», - рассказал Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье открыли 98 объектов образования: 15 новых школ и 15 детсадов, а также 49 школ, 12 детсадов и 7 колледжей после капитального ремонта.

«Всем ребятам хочу пожелать не бояться сложных задач, задавать вопросы, пробовать новое и искать то, что действительно интересно. Возможно, не все будет получаться с первого раза — это нормально. Главное — не терять любопытство и желание узнавать больше. Каждый урок, прочитанная книга, решенная задача постепенно приближают вас к тому, кем вы хотите стать», - пожелал губернатор школьникам.

Глава региона отдельно выразил благодарность педагогам. Он подчеркнул, что никакие современные технологии и искусственный интеллект не смогут заменить учителя, который может заинтересовать и поддержать ребенка. Также он поблагодарил родителей за поддержку детей.

«Поздравляю школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года! В добрый путь!» - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам Подмосковья.