Новые очистные сооружения для 52 тыс. жителей завершают строить в Кашире

В деревне Терново‐1 подходит к концу строительство новых очистных сооружений, которые обеспечат качественную очистку стоков для порядка 52 тыс. жителей Каширы, мкр-на Ожерелье, а также поселков Новоселки и Зендиково. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Мощность комплекса достигнет 20 тыс. куб. м в сутки — этого объема достаточно, чтобы справляться с хозяйственно‐бытовыми стоками населенных пунктов, а также принимать отходы от ассенизационных машин с территорий, где действует децентрализованная система канализации.

На реализацию проекта выделено 2,87 млрд руб. Объект возводят в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Сейчас строительная готовность объекта составляет 82%. На площадке активно ведутся работы по монтажу инженерных систем и сетей, параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Завершить строительство планируют в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехове-Зуеве.