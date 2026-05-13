Губернатор Подмосковья проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в Орехово-Зуеве. В 2025 году здесь стартовала масштабная трансформация службы.

Глава региона напомнил, что 12 мая в Подмосковье завершился отопительный сезон. В связи начинается активная фаза модернизации объектов теплоснабжения.

«Сейчас активно ведутся работы и по перекладке трасс, и по установке новых котлов, наверное, в каждом округе — и здесь в Орехово-Зуеве, и в соседнем Богородском, и в Павловском Посаде. Самый большой объем — в Чехове. Важно, чтобы она осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и вот за это временной промежуток необходимо организовать высокий темп работ. Каждый объект важен», — подчеркнул губернатор.

В рамках трансформации МОС АВС создали единую диспетчерскую, интегрированную с ЖКХ-Центром. Все процессы были максимально автоматизированы. У каждой бригады есть планшет с картой участка со всеми сетями, объектами и показаниями датчиков. Также специалисты получили аппараты точной диагностики швов и поиска протечек МАРТ-200, новые установки для ликвидации подтоплений, самоходные роботизированные установки для обслуживания каналов и другое оборудование.

«Мы существенно обновляем источники тепла — и котельные, и магистрали, а также меняем все, что связано с аварийными работами. Нам также важно научиться максимально быстро реагировать, максимально умно использовать технологии. И это касается не только датчиков, которые мы ставим, но и времени доезда бригады, ликвидации аварий. База МОС АВС имеет очень важное значение во все времена года, но зимой — особенно. Считайте, что это скорая помощь для ЖКХ», — сказал Воробьев.

В автопарке МОС АВС 178 единиц техники. Онлайн-контроль осуществляется через ГЛОНАСС. Выполнением работ на контроле благодаря видеонаблюдению. Также есть 19 мобильных котельных.

«Мы в реальном времени видим всю оперативную обстановку, разработали регламент, на основании которого и реагируем. Оперативная группа на месте принимает решение, какие силы и средства должны быть задействованы. Это позволило примерно на 40-45% сократить время реагирования и прибытия на место работ», — рассказал директор МОС АВС Алексей Монмарь.

Раньше вся материально-техническая база МОС АВС находилась в Орехово-Зуеве. Теперь действует второй филиал в Истре. Это позволяет добираться до любого округа в пределах трех часов.

«Кроме того, у нас есть свои оперативные группы, с которыми мы постоянно взаимодействуем. Они находятся в четырех секторах Московской области — Север, Запад, Юг и Восток, чтобы быстрее реагировать на крупные технологические нарушения и принять меры по их устранению (от 3 тыс. жителей, диаметр — 300)», — рассказала ведущий диспетчер ДДС Ольга Погорелова.

Помимо аварийно-восстановительных работ специалисты службы занимаются предотвращением возгораний торфяников и поддерживают исправное состояние гидротехнических сооружений. В штате 302 сотрудника, в том числе 164 аварийных специалиста и водителя. Служба заключила соглашение с колледжем, где готовят слесарей и газоэлектросварщиков.

«Нам приятно, что здесь есть молодые специалисты, которые мыслят по-другому, много что умеют с точки зрения автоматизации, компьютеров, знают современные технологии сварки, монтажа, установки узлов, требующих замены и т. д.», — отметил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в текущем году обновят 135 котельных и 361 км теплосетей.