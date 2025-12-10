Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья за три квартала превысил 1,3 трлн рублей

По итогам трех кварталов 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 1,3 трлн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года инвестиции выросли на 10,7%», – отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, данная динамика по росту инвестиций может способствовать тому, что по итогам года отметка впервые преодолеет планку в 2 трлн рублей. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал в региона составил более 1,8 трлн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.