Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли почти 24 тыс. человек

С начала 2026 года обучение в специализированных школах будущих родителей в Подмосковье прошли более 23,5 тыс. человек, они работают на базе родовспомогательных учреждений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Школы для будущих родителей — это возможность подготовиться к рождению ребенка спокойно и без суеты. Занятия помогают справиться с волнением, почувствовать опору и уверенность на всех этапах — и до родов, и после», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, обучение проводится бесплатно. Занятия проводят неонатологи, акушеры-гинекологи, пренатальные психологи, а также консультанты по грудному вскармливанию. Найти расписание можно на сайтах медицинских организаций, а также в их социальных сетях.

Подробности о системе родовспоможения размещены на портале«Стань мамой в Подмосковье».

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