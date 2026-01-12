Около 1,4 тыс. детей родились в Московской области в период новогодних праздников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области за период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на свет появилось почти 1,4 тыс. новорожденных», - говорится в сообщении ведомства.

Первым в 2026 году в регионе родился мальчик. Он появился на свет в 00:50 1 января в областном перинатальном центре. Всего в новогоднюю ночь в Подмосковье родились 23 ребенка — 11 девочек и 12 мальчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия и развития перинатальных центров.