Губернатор Подмосковья отметил важность роли перинатальных центров в снижении младенческой смертности
Андрей Воробьев рассказал о важности открытия перинатальных центров
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей» Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех» рассказал о важности строительства перинатальных центров.
Глава региона подчеркнул, что запуск перинатальных центров играет большую роль в снижении младенческой смертности. Поэтому задачей регионов является строительство таких учреждений.
«В частности, в Московской области младенческая смертность в абсолютных цифрах была 450-500 смертей. Сейчас, для сравнения, когда работают перинатальные центры это 170-180. Ну год от года оно балансирует. Что это значит? Это значит, все 80-90 тыс. мам могут получить необходимые исследования по скринингу и все, что связано с тем, чтобы не допустить инвалидности. Это критически важно. Для этого есть перинатальные центры, для этого есть оборудование, для этого есть специалисты и врачи. Наша задача — и дальше очень внимательно за этим следить», - сказал губернатор.
Ранее Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье каждый перинатальный центр является уникальным, потому что имеет свою специализацию.