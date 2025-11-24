Губернатор Подмосковья отметил важность роли перинатальных центров в снижении младенческой смертности

«В частности, в Московской области младенческая смертность в абсолютных цифрах была 450-500 смертей. Сейчас, для сравнения, когда работают перинатальные центры это 170-180. Ну год от года оно балансирует. Что это значит? Это значит, все 80-90 тыс. мам могут получить необходимые исследования по скринингу и все, что связано с тем, чтобы не допустить инвалидности. Это критически важно. Для этого есть перинатальные центры, для этого есть оборудование, для этого есть специалисты и врачи. Наша задача — и дальше очень внимательно за этим следить», - сказал губернатор.