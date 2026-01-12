Около 28 тыс. школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады

Около 28 тыс. учащихся из Подмосковья примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Это на 3 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках регионального этапа ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов школ региона продемонстрируют свои знания по 24 предметам.

Дипломы победителей и призеров финального этапа олимпиады действуют четыре года. Они позволяют поступить на соответствующий профиль в ведущие вузы России без экзаменов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, которые достигли высоких результатов на олимпиадах.