Около 28 тыс. школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
Фото: [Медиасток.рф]
Около 28 тыс. учащихся из Подмосковья примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Это на 3 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве образования Московской области.
В рамках регионального этапа ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов школ региона продемонстрируют свои знания по 24 предметам.
Дипломы победителей и призеров финального этапа олимпиады действуют четыре года. Они позволяют поступить на соответствующий профиль в ведущие вузы России без экзаменов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, которые достигли высоких результатов на олимпиадах.