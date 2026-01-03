Около 3 тыс. оперативных вмешательств провели в Сосудистом центре Дубны за год

Сосудистый центр на базе медико-санитарной части №9 ФМБА России в подмосковной Дубне подвел итоги работы за 2025 год. За этот период врачи центра провели около 3 тыс. оперативных вмешательств и высокотехнологичных диагностических процедур.

В Подмосковье в 2025 году стали чаще проводить малоинвазивные операции, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности в Сосудистом центре Дубны за год было выполнено порядка 2 тыс. ангиографий коронарных и периферических сосудов и более 850 операций с применением современных методик. Специалисты установили почти 700 стентов, из них 160 — в экстренном порядке при инфаркте миокарда. Также в перечне достижений — проведение почти 50 баллонных ангиопластик периферических артерий, установка более 20 электрокардиостимуляторов и около 40 других оперативных вмешательств.

Как отметил руководитель центра Виталий Андреев, год был насыщенным и продуктивным. Медики впервые выполнили бедренно-подколенное шунтирование, а также открыли Центр флебологии для пациентов с патологиями вен. В рамках этого нового направления было проведено 130 операций на венах, 30 каротидных эндартерэктомий и несколько пластик периферических сосудов.

