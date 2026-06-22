Около 400 некачественных яиц сняли с продажи за 5 месяцев в Подмосковье

В Подмосковье специалисты Государственной ветеринарной службы за 5 месяцев 2026 года провели более 2,7 тыс. исследований яиц. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверки проводили в два этапа. Сначала оценивался внешний вид яиц, их цвет и запах, состояние скорлупы. После этого яйца просвечивали, чтобы оценить состояние желтка и белка.

«Благодаря тщательной проверке с реализации было изъято 373 яйца, не соответствующие установленным стандартам», — говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедове построят современный пищевой производственный кластер.