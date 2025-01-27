Андрей Воробьев рассказал о решении проблем с дефицитом школ во многих округах Подмосковья

В Подмосковье удалось решить проблему с дефицитом школ во многих округах, вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования в регионе ставятся в приоритет. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в ходе еженедельного совещания с правительством Московской области и главами муниципалитетов.

По его словам, теперь на первое место в Подмосковье выходит вопрос капитального ремонта школ.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность проведения активной информационной работы с гражданами, чтобы родители и их дети знали сроки начала и завершения ремонта.

При этом на месте зданий школ и детских садов, которые были спроектированы в 1950–1960-х годах, будут строиться новые.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.