Около трех тысяч десятиклассников написали региональную диагностическую работу по химии в Подмосковье

В Подмосковье около трех тысяч учащихся десятых классов написали региональную диагностическую работу по химии, передает Министерство образования Московской области.

Контрольную провели в 204 школах региона. Она проводилась на компьютере в онлайн-режиме. Ребятам нужно было выполнить восемнадцать заданий.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за работу, составляет 32 балла. Для успешного выполнения контрольной необходимо набрать не менее 12 баллов.

Результаты работы будут известны не позднее 9 декабря.