Операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с начала года обработали более 200 тыс. звонков

Операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с января текущего года приняли более 200 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что около 13,1 тыс. звонков с начала года поступили из других субъектов РФ.

С операторами горячей линии можно проконсультироваться по вопросам работы системы родовспоможения Подмосковья. Они расскажут о документах, необходимых в роддоме, доступных мерах поддержи, действующих медучреждениях.

Номер горячей линии — 8 800 550 30 03. Звонки принимают каждый день с 8:00 до 20:00.

