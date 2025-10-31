Операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с начала года обработали более 200 тыс. звонков
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с января текущего года приняли более 200 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В ведомстве отметили, что около 13,1 тыс. звонков с начала года поступили из других субъектов РФ.
С операторами горячей линии можно проконсультироваться по вопросам работы системы родовспоможения Подмосковья. Они расскажут о документах, необходимых в роддоме, доступных мерах поддержи, действующих медучреждениях.
Номер горячей линии — 8 800 550 30 03. Звонки принимают каждый день с 8:00 до 20:00.
