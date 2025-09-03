Губернатор Подмосковья рассказал об уникальности региональных перинатальных центров
Воробьев: перинатальные центры в Подмосковье имеют специализацию
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье каждый перинатальный центр является уникальным, потому что имеет свою специализацию. Об этом на открытии VI Съезда детских врачей «Педиатрия как искусство» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Как вы понимаете, очень сложно найти свой конек — то, что у тебя получается лучше, чем у других. Мы очень рассчитываем, что такие встречи помогут найти новые подходы», — сказал он.
Губернатор отметил важность развития работы сообщества педиатров, а также их взаимодействие между врачами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.