Пассажиры Подмосковья оплатили более 19 млн поездок в автобусах Мострансавто «Тройкой»

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили более 19 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» по транспортной карте «Тройка» по тарифу «Кошелек». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем пассажиры совершают ежедневно около 137 тыс. поездок на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании каждый день. В числе самых популярных маршрутов с этим способом оплаты оказались МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 3 г. Домодедово.

Напомним, что оплатить проезд в автобусах компании можно банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и москвича.

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