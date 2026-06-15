Пассажиры Подмосковья совершили более 3 млн поездок в автобусах Мострансавто за праздники

За праздничные дни, с 12 по 14 июня, жители и гости Подмосковья совершили более 3 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», в период празднования Дня России предприятие обеспечивало работу маршрутной сети, выполняя перевозки 12 и 13 июня по расписанию субботы, а 14 — по расписанию воскресенья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего проезд в эти дни пассажиры фиксировали с помощью социальных карт - более 1,3 млн поездок. Более 1,1 млн трансакций они совершили банковскими картами, свыше 519 тыс. - транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» с тарифом «Кошелек».

В числе самых востребованных маршрутов оказались № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», № 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники» и № 1201 «Дрожжино – Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)». Больше всего трансакций за три дня было зафиксировано на маршрутах МАП № 10 г. Королев — около 410 тыс. операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.