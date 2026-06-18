Пассажиры Подмосковья совершили почти 250 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья воспользовались автобусами АО «Мострансавто» более 235,5 млн раз, чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт - 109,5 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме того, более 79,2 млн раз поездки оплатили с помощью банковских карт. По карте «Стрелка» было совершено 27,7 млн поездок, по карте «Тройка» - 19,1 млн. Чаще всего автобусами компании пользуются в городах ближнего Подмосковья, откуда ежедневно тысячи людей едут на работу, учебу и по делам. В числе самых востребованных маршрутов - МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.