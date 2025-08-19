Первенство России по городошному спорту стартовало в Подольске. В соревнованиях принимают участие 87 спортсменов из 10 регионов России. Об этом рассказали в администрации округа.

Этим летом в области запланировали провести порядка 2 тыс. спортивных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За победу в первенстве борются юноши и девушки до 18 лет, разделенные на две возрастные группы — 11–14 и 15–18 лет. Они будут состязаться в личном и командном зачетах в классических и европейских городках.

«Подольск уверенно укрепляет свои позиции как главный центр городошного спорта России. <…> Особая гордость округа — первый в стране Центр городошного спорта. Современный комплекс площадью 900 кв. м. стал не только местом тренировок, но и ареной для проведения крупнейших соревнований», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Первенство завершится 26 августа, а на сентябрь запланирован первый международный турнир.

