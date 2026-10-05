Почти 4 тыс. школьников Подмосковья стали участниками Единого дня открытых дверей

Более 3,6 тыс. школьников 6–11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли участие в Едином дне открытых дверей «Время возможностей», который прошел в колледжах Московской области. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Главной целью мероприятия стало не просто знакомство с учебными заведениями, а реальное погружение ребят в атмосферу настоящих профессий. Под руководством наставников школьники смогли примерить на себя роли специалистов и выполнить первые профессиональные задачи. В течение трех дней участники создавали поделки и осваивали современное оборудование. Они также попробовали себя в роли специалистов — от повара до мастера столярного дела. Каждый участник получил возможность выполнить рабочие операции, убедившись на практике, что любимое дело доступно каждому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.