Почти 500 квартир, школа и детсад: новый жилой квартал строят в Одинцовском округе

В рабочем поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа идет строительство жилого комплекса «Вяземы Парк». Проект предусматривает возведение 5 жилых корпусов. На текущий момент строители работают над двумя из них. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Первый корпус станет многофункциональным пространством для комфортной жизни. Это будет 19‐этажный дом (с учетом подземного уровня) общей площадью свыше 32 тыс. кв. м. В нем разместят 476 квартир, а также встроенную поликлинику, рассчитанную на 61 посещение в смену. Для автовладельцев обустроят подземную парковку на 53 машино‐места.

На сегодняшний день готовность первого корпуса достигла 15%. Строители уже завершили работы по устройству фундаментов и приступили к возведению монолитных конструкций надземной части здания. Завершить 1-й этап строительства планируют в августе 2027 года.

Инфраструктура будущего микрорайона продумана с учетом потребностей всех возрастных групп. Помимо жилых домов и поликлиники, в планах: детский сад на 225 мест, школа на 550 учеников, физкультурно‐оздоровительный центр с бассейном и спортивными залами и детская школа искусств.

