Подмосковье стало лидером по числу займов в ФРП РФ для реализации инвестпроектов

Подмосковье стало лидером по числу займов в Фонде развития промышленности России для реализации инвестпроектов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, льготные займы в фонде были предоставлены 184 инвестиционным проектам. Их совокупный объем составил почти 71 млрд рублей.

В целом за все время работы фонд профинансировал свыше 2 тыс. промышленных проектов из 79 субъектов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях области по экономическому росту и инвестициям.