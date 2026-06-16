Подмосковная молодежь сможет принять участие в проекте «Знать. Любить. Гордиться!»

Подмосковная молодежь сможет принять участие во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!» , который запускает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» (реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети») в Год единства народов России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Проект объединит тысячи молодых людей и их семьи из разных городов России и позволит им познакомиться с историей, культурой и природой нашей Родины, а также получить опыт путешествий по стране. Участникам предстоит пройти несколько этапов, на региональном их познакомят с интересными фактами о своем крае. Им предстоит ответить на вопросы в викторинах, отгадать ребусы и решать логические задачки, а также попробовать себя в роли блогеров на специальном образовательном курсе «Больше, чем блогер».

На следующем, окружном этапе участники создадут карточки объектов показа и тематические сообщества, а также пройдут образовательный курс «Стандарт программы гражданско-патриотического и общественно полезного туризма „Больше, чем путешествие“», в финале им нужно будет разработать свой туристический народный маршрут на основе собранных материалов.

Победители и финалисты проекта, которые будут определены в августе 2026 года, они получат сертификаты на познавательные путешествия по Стандарту программы «Больше, чем путешествие». Регистрация участников продлится до 21 июня по ссылке.

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