Подмосковные педагоги одержали победу в рамках Всероссийского слета учителей географии

Подмосковные педагоги приняли участие во III Всероссийском слете учителей географии «Открываем Россию заново с учителями географии», который прошел с 5 по 8 октября в Екатеринбурге, событие организовано для эффективной работы профессионального сообщества учителей географии и распространения лучших педагогических практик. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Московскую область на слете представляли учителя Сергиево-Посадского округа: Юлия Ильина, учитель географии Сергиево-Посадского физико-математического лицея; Игорь Полюдченков, учитель географии Хотьковской школы-интерната; Николай Саванков, учитель географии школы № 16. Участников слета, приуроченного к Году единства народов России, ожидала насыщенная программа. Так, учителя приняли участие в образовательных тренингах, мастер-классах, панельных дискуссиях и стратегических сессиях, посвященных современным направлениям географического образования.

В течение четырех дней проходили конкурсные испытания: учителя представили визитки-приветствия, приняли участие в турнирах по скоростной сборке спилс-карт России и Свердловской области, квест-походе по природному парку «Бажовские места» и не только. По итогам слёта команда «Подмосковный ковчег» стала победителем. Кроме того, в рамках слёта проходил фотоконкурс «Открываем Россию заново с учителями географии». Работа Юлии Ильиной «Краски русской души» с изображением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры заняла 2 место из 128 работ, представленных на конкурс. Главный приз для команды-победителя слета — путёвки на Байкал.

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