Подмосковные предприниматели смогут принять участие в вебинаре по защите прав бизнеса

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном вебинаре на тему: «Проверка организации сотрудниками правоохранительных органов. Как вести себя сотрудникам организации», который пройдет во вторник, 9 декабря, в 11:00 на площадке TrueConf. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Его проведут по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Адвокатской палатой Московской области, в качестве спикера выступит Вице-президент Федерального союза адвокатов России, лауреат национальной премии адвокатуры в номинации «Деловая репутация» Алексей Иванов.

Участникам расскажут о ключевых аспектах взаимодействия с правоохранительными органами, критериях, по которым проводится проверка организаций и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

