Подмосковные школьники и студенты почтили память героев битвы за Кавказ

В преддверии Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ советники директоров по воспитанию организовали для обучающихся школ и учреждений СПО ряд мероприятий, посвященных этой дате. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Во время мероприятия «Лента времени: 442 шага к Победе» обучающиеся вместе с наставниками и педагогами восстановили хронологию битвы. Участники разложили ключевые даты, имена героев, факты и фотографии, сложив 442 дня сражения в единую историю.

Колме того, в рамках онлайн-проекта «Города — герои Кавказа» школьники и студенты создали короткие видеоролики о Новороссийске, Туапсе, Малгобеке, Владикавказе и других городах, связанных с событиями битвы.

Отметим, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.