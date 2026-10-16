Подмосковные школьники стали победителями на Всероссийском экологическом форуме

Команда «Исток» Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» одержала победу на Всероссийском детском экологическом форуме «Экология. Креатив. Образование — 2026», который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Они представили проект «Субботник-экспедиция „Исток“, который был посвящен очистке береговых линий малых рек Подмосковья, укреплению берегов и изучению водных организмов. В состав команды вошли ученики Востряковского лицея № 1 и Новобытовской школы города Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.