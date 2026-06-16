Подмосковные студенты получили шесть наград в финале «Российской студенческой весны»

Подмосковная делегация вернулась с финала «Российской студенческой весны» среди студентов ссузов, который прошел в Хабаровске, представители региона получили шесть наград. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Путь к этому успеху начался весной, когда на региональном этапе за право выйти на всероссийскую сцену боролись порядка полутора тысяч талантливых студентов со всего Подмосковья. В Хабаровск поехала сборная из 30 лучших исполнителей, которые достойно представили наш регион. Ребята завоевали шесть призовых мест в вокальном и танцевальном направлениях», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что с 24 по 29 июня в Красноярске будет проходить финал среди студентов вузов, куда также отправится сборная Подмосковья.

В 2026 году участники из более чем 70 субъектов России представили на оценку порядка 600 конкурсных работ по 10 творческим направлениям. Среди вокалистов лауреатом I степени стала Ярослава Ячменева из Ногинского колледжа, исполнившая фронтовую композицию «Вороны». Лауреатами II степени признаны Анастасия Панченко из Егорьевского колледжа педагогики и искусства и вокальный ансамбль «Гуслица», III степени — вокальная студия «Ветер перемен» Губернского колледжа.

Кроме того, большой состав образцового коллектива «Ансамбль танца «Славянский Лик» из Губернского колледжа завоевал I степень, малый состав - II степень.

«Мы прожили эту неделю в ритме конкурсных выступлений, мастер-классов, ярких эмоций и стойкого ощущения, что мы — маленькая часть чего-то огромного. Получили колоссальный опыт, выступили на огромной сцене, нашли новых друзей и зарядились энергией для новых побед!», - поделилась участница танцевального направления Дарья Кучерова.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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