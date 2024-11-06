Подмосковные волонтеры активно участвуют в акции «БумБатл»

Подмосковные волонтеры активно принимают участие во всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл», передает Министерство информации и молодежной политики.

Цель акции — продвижение принципов осознанного потребления. В России ежегодно образуется около восьми миллионов тонн макулатуры. На переработку направляют более 50% от указанного объема.

В этом году акция проходит уже в пятый раз. Ее организует Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология».

Волонтеры Подмосковья уже сотрудничали с активистами «Экосистемы». Летом ребята приводили в порядок территорию усадьбы «Марьино». Теперь они вместе занимаются сбором макулатуры.