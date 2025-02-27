Подмосковных школьников пригласили принять участие во всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Подмосковным школьникам предложили принять участие во всемирной олимпиаде «Великая Победа». Об условиях участия в мероприятии рассказали в Министерстве образования Московской области.

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся школ в возрасте от 10 до 18 лет. Их ждет онлайн-тестирование и ряд заданий на эрудицию и знание истории. Также отдельно будет проведен творческий конкурс.

Олимпиада будет проходить в три этапа. Первый стартовал сегодня и продлится до 21 марта. Второй проведут с 24 марта по 11 апреля. Третий этап — очный финал. Он пройдет 6 мая в Москве. Победителей ждут призы.

Подробная информация и регистрация на участие доступны на сайте олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новое здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде и пообщался с учащимися.