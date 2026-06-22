Подмосковный омбудсмен рассказала, как оформляются результаты собрания собственников МКД

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в Подмосковье должны оформляться протоколами в соответствии с требованиями, установленными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Лобни.

По ее словам, в случае проведения общего собрания собственников без использования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональной информационной системы протокол оформляется в письменной форме. Это должен сделать секретарь собрания не позднее чем через 10 календарных дней с даты проведения такого собрания.

В документе должны содержаться следующие сведения: наименование; дата и номер протокола общего собрания; место проведения общего собрания, а также дата и время начала и окончания голосования (продолжительность голосования); заголовок к содержательной части протокола общего собрания; содержательная часть протокола общего собрания; информация о месте (адресе) хранения копий протоколов общих собраний и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.

«Протокол общего собрания является официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей», — добавила Фаевская.

Протокол подлежит размещению в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания. С содержанием протокола общего собрания собственники могут ознакомиться как в месте хранения его копии, так в ГИС ЖКХ.

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