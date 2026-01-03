Поисково-навигационная система, созданная в Дубне, успешно прошла тестирование

Система предназначена для быстрого поиска в темноте пропавших рыбаков зимой и грибников летом. Она состоит из двух частей — водителя и спасателя. Это навигационный прибор для ориентирования и тепловизионный для обнаружения пострадавших соответственно.

Две видеокамеры закреплены на судне на воздушной подушке «Хивус». Одна из них дает цветное и четкое HD-изображение при низком освещении. Вторая может подниматься и опускаться, поворачиваться в стороны дистанционно. С ее помощью можно обнаружить объект на расстоянии 1 км и идентифицировать за 480 м.

«С помощью нашей системы мы увидим даже термос, оставшийся на краю полыньи, если рыбак провалился под лед. Главное — как можно быстрее обнаружить тепловую сигнатуру, тогда мы успеем оказать помощь пострадавшему», - рассказал замначальника ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя.