Поисково-навигационная система, созданная в Дубне, успешно прошла тестирование
В Дубне разработали уникальную поисково-навигационную систему
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
Уникальная поисково-навигационная система «Юрий великий», созданная сотрудниками ПСЧ-215© ГКУ МО «Мособлпожспас» в Дубне, успешно прошла тестирование на акватории Иваньковского водохранилища.
Система предназначена для быстрого поиска в темноте пропавших рыбаков зимой и грибников летом. Она состоит из двух частей — водителя и спасателя. Это навигационный прибор для ориентирования и тепловизионный для обнаружения пострадавших соответственно.
Две видеокамеры закреплены на судне на воздушной подушке «Хивус». Одна из них дает цветное и четкое HD-изображение при низком освещении. Вторая может подниматься и опускаться, поворачиваться в стороны дистанционно. С ее помощью можно обнаружить объект на расстоянии 1 км и идентифицировать за 480 м.
«С помощью нашей системы мы увидим даже термос, оставшийся на краю полыньи, если рыбак провалился под лед. Главное — как можно быстрее обнаружить тепловую сигнатуру, тогда мы успеем оказать помощь пострадавшему», - рассказал замначальника ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.
