Губернатор Воробьев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и 35-летием ведомства

«Хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником и 35-летием МЧС. Это министерство, которое создавалось в очень сложные для нашей страны годы. Нужно было решать огромное количество задач и обеспечивать ключевую потребность человека, наших семей - безопасность. Благодаря вашей отваге, храбрости и профессионализму было спасено огромное количество жизней», — отметил губернатор Воробьев.

По данным МЧС, за текущий год в области было ликвидировано девять чрезвычайных ситуаций, потушено 13 тыс. техногенных и 146 природных пожаров. Количество крупных возгораний сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Благодаря оперативной работе специалистов было спасено более 6 тыс. человек.

«С первого дня наш Президент поддерживал МЧС, всегда особенно подчеркивал важность миссии спасателей, уделял внимание их оснащению и т.д. Мы в Московской области стараемся использовать современные, передовые методики реагирования на чрезвычайные ситуации.Сегодня на службу в МЧС из академий, из училищ приходят молодые ребята. И когда каждый спасатель обладает всеми необходимыми навыками, умеет использовать все новое, прогрессивное в дополнение к храбрости и отваге приходит результативность. Сегодня я хочу поблагодарить министра МЧС, а также вас, Алексей Анатольевич (Павлов, начальник ГУ МЧС России по Московской области. — Прим. ред.), весь личный состав, и по поручению президента вручить государственные награды, а также наши региональные», — отметил губернатор Московской области.

Старший лейтенант внутренней службы Максим Десятников, в марте 2024 года выводивший людей из горящего «Крокус Сити Холла», и старший прапорщик внутренней службы Алексей Холопов, участвовавший в спасении жителей во время пожара в пятиэтажном доме в Серпухове, получили из рук губернатора медаль «За отвагу на пожаре». Алексей Холопов, отслуживший в ведомстве почти 25 лет, отметил, что вызов на улицу Чернышевского в Серпухове стал одним из самых сложных для его подразделения.

«В марте прошлого года на 4 этаже 5-этажки произошел взрыв газа. По прибытии мы увидели, что идет черный дым со всех сторон дома. На пятом этаже были заблокированы люди, было видно, как женщина с ребенком сидит возле окна и не может выбраться. Благодаря слаженному действию коллектива и караула мы разобрали завал, охладили пятый этаж и спасли людей с верхних этажей здания», — рассказал Алексей Холопов.

Прапорщик внутренней службы Николай Бурда, под чьим руководством из «Крокус Сити Холла» было выведено и передано медикам более 15 человек, был награжден медалью «За спасение погибавших». Почетного звания «Заслуженный пожарный Московской области» удостоен майор внутренней службы Дмитрий Триполитов.

«Мой общий стаж службы — 19 лет.Очень приятно, что сегодня я удостоен такой награды, что руководство оценило мою работу», — рассказал Дмитрий Триполитов.

Среди награжденных есть и женщины. Жанна Курлыгина получила звание «Заслуженный спасатель Московской области» — за время ее работы помощь была оказана примерно 250 жителям Подмосковья. Всего в предупреждении и ликвидации ЧС, а также в спасении людей в регионе задействовано около 29 тыс. человек, из которых 14 тысяч — профессиональные пожарные и спасатели.

«Работаю вот уже 17 лет. Задачи у женщин в нашей профессии такие же, как и у мужчин. Однако в коллективе у нас, можно сказать, связующая роль. Мы, наверное,привносим больше милосердия, заботы», — отметила спасатель Жанна Курлыгина.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил филиал МГИМО в Одинцово с юбилеем.