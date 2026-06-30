Порядка 2,9 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов снесли в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала года демонтировали около 2,9 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Такие объекты часто появляются стихийно, мешают проходу, выбиваются из современной городской среды. Наша задача — сделать торговлю организованной и понятной для жителей, а для предпринимателей — обеспечить единые правила работы», — отметил замглавы министерства Сергей Оганов.

Он добавил, что до конца текущего года в регионе планируется снести 4,6 тыс. подобных торговых объектов.

Также в регионе с начала года запрещено размещать ларьки на рынках. С января в округах демонтировали более 1 тыс. таких объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в надзоре.