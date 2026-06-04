Губернатор Подмосковья рассказал об использовании искусственного интеллекта в надзоре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на сессии «Цифровизация контроля и надзора», которая прошла в рамках ПМЭФ под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, рассказал об использовании искусственного интеллекта в надзоре.

«Сегодня искусственный интеллект помогает нам решать задачи, которые еще несколько лет назад требовали огромного количества ручного труда. В строительстве, например, ИИ проверяет документы, анализирует ход работ на стройплощадках, выявляет риски срыва сроков и помогает инспекторам быстрее реагировать на проблемы», - отметил Воробьев.

По его словам, ИИ помогает обрабатывать огромные объемы данных, а человек принимает итоговые решения там, где требуется профессиональная оценка.

Губернатор подчеркнул, что для полноценного внедрения цифрового контроля необходимо совершенствовать законодательство. Поэтому глава региона выступил с инициативой закрепить в 214-ФЗ обязанность оснащать строительные площадки камерами видеонаблюдения и установить единые требования к такому оборудованию.

«Это позволит сделать контроль более прозрачным, своевременно выявлять риски и масштабировать лучшие практики на всю страну», - подчеркнул Воробьев.

Он также рассказал об использовании цифровых технологий в городской сфере. Так, почти 70 тыс. камер системы «Безопасный регион» помогают следить за чистотой дворов и общественных пространств, выявлять нарушения в содержании территорий, контролировать качество уборки. Благодаря этому число жалоб жителей по вопросам содержания территорий снизилось на 30%.

«Важно, что цифровизация помогает не только наводить порядок, но и развивать экономику. Мы сокращаем бюрократию, ускоряем согласования, делаем взаимодействие бизнеса и власти более прозрачным и предсказуемым. В результате инвесторы быстрее запускают проекты, а регион получает новые рабочие места и дополнительные возможности для развития», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение со Сбером о реализации цифровых проектов с использованием ИИ в сфере образования.