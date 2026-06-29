Порядка 90 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк»

Порядка 90 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодежи, которое прошло в минувшую субботу на 67 парковых территориях региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили десятки тематических площадок, посвященных спорту, творчеству, добровольчеству, современным технологиям и активному отдыху. Так, например, в парке им. Виктора Талалихина в Подольске прошли соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодежный лекторий, творческие мастер-классы и выступление Максима Свободы и Роси Федина. В Парке Мира в Коломне подготовили спортивные соревнования по мини-футболу, BMX и скейту, танцевальные батлы, киберпространство с ретроиграми и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.