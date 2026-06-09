Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Придомовые территории в Подмосковье начали готовить ко Дню России. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, сотрудники коммунальных служб украшают фасады жилых домов российскими флагами. На улицах и общественных пространствах устанавливают тематические инсталляции.

На информационных стендах размещают праздничные плакаты с поздравлениями. Дворовые территории украшают композициями на патриотическую тематику.

Также жителей приглашают принять участие в акции «Окна России». В ее рамках предлагается украсить окна своих квартир тематическими рисунками, трафаретами и триколором.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов в регионе охватит около 1,8 тыс. объектов.