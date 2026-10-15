Программу двойных дипломов с Китаем для студентов-педагогов запустят в Подмосковье

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне запустит программу двойных дипломов с Китаем для студентов-педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Программа будет реализована совместно с Нанкинским университетом наук и технологий (NUIST). Пилотные направления — информатика и экономика. Первый набор участников программы запланирован на 2027 год.

Первые два года студенты будут учиться в своем вузе, последующие два года — в Китае. По окончании обучения они получат дипломы обоих университетов.

В этом году школы 12 подмосковных округов заключили соглашения о сотрудничестве с китайскими учреждениями. Сейчас китайский язык в регионе изучают более 5 тыс. ребят. Колледжи Подмосковья заключили с Китаем 16 соглашений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Китайскую международную промышленную выставку.