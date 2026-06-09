Прокуратура контролирует расследование аварии в Шатуре, в которой погибла 17-летняя пассажирка

Шатурская городская прокуратура взяла под контроль установление всех деталей ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Согласно предварительной информации, инцидент случился вечером 8 июня 2026 года на трассе «Кривандино-Рошаль» — Мишеронь. Юноша 17 лет, управлявший легковым автомобилем, в ходе обгона оказался на встречной полосе, после чего транспортное средство ушло в кювет, перевернулось и врезалось в дерево.

Трагическим итогом ДТП стала гибель 17‐летней девушки. Она находилась на заднем сиденье и умерла сразу на месте аварии. Еще две несовершеннолетние пассажирки (им 15 и 13 лет), сидевшие сзади и не использовавшие ремни безопасности, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сотрудники Шатурской городской прокуратуры обеспечивают контроль за установлением полной картины произошедшего, а также за решением вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с данным происшествием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.