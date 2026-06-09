Прокуратура проверит информацию о нарушениях в реабилитационном центре «Мост надежды» в Луховицах

Прокуратура Московской области проверит информацию о нарушениях в работе реабилитационного центра «Мост надежды» в Луховицах. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях.

Как говорилось в сообщении, в сентябре 2025 года в центр поступил мужчина, у которого сотрудники изъяли назначенные врачом лекарства. Помимо этого, сообщалось о возможном применении физической силы и незаконном удерживании людей.

Проверку проведет городская прокуратура Луховиц. В ее рамках установят, соблюдалось ли в центре законодательство о деятельности учреждений социального обслуживания, а также санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.