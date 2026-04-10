Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» и волонтеры Лыткарино отправили гумпомощь в зону СВО
Спасатели и волонтеры Лыткарино передали партию гумпомощи в зону СВО
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с волонтерскими организациями Лыткарино отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.
Как отметил начальник 303-й ПСЧ Дмитрий Агранат, который возглавляет штаб объединения «Тыл — фронту. Лыткарино», общий объем груза составляет 10 тонн.
«Весь подготовленный к отправке груз мы, не сгружая в пункты приема, точечно развозим непосредственно бойцам. Это предметы первой необходимости, маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, одежда, медикаменты и многое другое. Кроме этого, у нас налажено производство деталей на 3D-принтерах для полноценной работы дронов на передовой», — рассказал он.
Следующая партия запланирована к отправке в конце апреля — начале мае, добавил он.
