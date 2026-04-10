Губернатор Подмосковья в преддверии Пасхи навестил героя СВО и его семью в Электрогорске

«Мы встречались с вашей супругой Мариной в Фонде «Защитники Отечества», она говорила столько добрых слов в ваш адрес, что мне захотелось познакомиться с вами и вашей семьей. Я пообещал приехать и лично пожать вам руку. Хочу выразить, Евгений, свое искреннее восхищение. А Марину поблагодарить за все, что вы делаете для Фонда, за активную позицию. Пусть у ваших детей сбудутся все мечты, чтобы они радовали вас своими успехами», — обратился губернатор к бойцу.

Евгений – ветеран боевых действий. Горячую точку он прошел еще в начале 2000-х. В 2022-м отправился на СВО. Был удостоен Ордена Мужества. Он рассказал, что, когда его жизнь висела на волоске, его спасла молитва.

«Я оказался отрезан от товарищей. Надо мной было много «птичек» – насчитал 12 штук, они прилетали парами, чтобы меня уничтожить. Попытался от них скрываться: от первой удалось, а вот вторая поймала меня на встречном движении – я получил ранение обеих ног. Думаю про себя: «Ну, нет, я не сдамся так просто». Перебинтовал ноги, кое-как встал. Сам не понимаю, откуда силы нашлись – я просто помолился. Вновь попытался уходить от «птичек» – получил еще одно ранение, потом еще. Чувствую, силы кончаются. Взялся за дерево, молюсь. И тут дрон делает сброс и попадает мне в руку. Этой же рукой через боль снова пытаюсь креститься. Вижу, что другая «птичка» повисела-повисела надо мной и стала улетать. В итоге у меня появилась возможность отползти в укрытие, ну а потом за мной пришла эвакуационная группа», - рассказал Евгений.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/2

Когда супруг ушел на фронт, Марина активно занялась поддержкой семей военнослужащих. Сегодня она работает социальным координатором в Госфонде «Защитники Отечества», создала чат для жен бойцов, организовывает встречи в храме.

«Когда муж ушел в зону СВО, я начала собирать гуманитарную помощь. Мы созванивались, он говорил, что больше всего требуется ребятам. А потом я начала консультировать жен наших бойцов, подсказывала им, в том числе, и в вопросах, какие льготы положены ребятам. Мне очень хотелось более углубленно помогать семьям», - рассказала она.

У пары есть 15-летняя дочь Елизавета и 6-летний сын Роман. Девочка активно занимается спортом. Увлекалась армейским рукопашным боем, сейчас — танцами. Мальчик увлечен автомобилями и дзюдо. Евгений рассказал, что при выборе имен для детей руководствовались православными традициями.

«Мы считаем, что имя имеет духовный смысл и сопровождает человека на протяжении всей жизни», - сказал он.

