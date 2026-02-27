Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли водителям застрявших в снегу автомобилей в трех округах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли освободить три автомобиля, которые застряли в снегу. Инциденты произошли в трех округах.

Так, первый автомобиль увяз в снегу в поселке Ганусово в Раменском. Второй инцидент произошел в Колычево в Можайске — здесь застряла карета скорой помощи. Третий случай произошел в поселке Обухово в Богородском — там застрял грузовик.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям работников госучреждения во всех трех случаях удалось быстро освободить транспортные средства. Пострадавших нет», — рассказал замначальника ведомства Сергей Щетинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве станции метро «Липовая Роща» в Красногорске.