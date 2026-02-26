Губернатор Воробьев рассказал о строительстве станции метро «Липовая Роща» в Красногорске

В Красногорске продолжается строительство станции метро «Липовая Роща», рабочие завершили прокладку тоннелей между «Рублево-Архангельским» и «Липовой Рощей». Об этом в MAX сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Протяженность тоннелей 2,3 и 2,4 км. Их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой — это огромный труд строителей и инженеров. Теперь они могут приступить к внутренним работам», – написал губернатор.

По его словам, станцию планируют запустить в 2027 году как часть будущей Рублево-Архангельской линии. Она станет третьей на территории Подмосковья. Воробьев также поблагодарил всех, кто помогает в развитии транспортного сообщения между Подмосковьем и Москвой, а также мэра Москвы Сергея Собянина и строителей.

Открытие станции ждут более 150 тыс. жителей Красногорска и прилегающих к МКАДу микрорайонов. Возле нее возведут комфортный транспортно-пересадочный узел, обустроят подъездные дороги и надземный пешеходный переход через МКАД, а также перехватывающую парковку на 300 мест, остановки и площадки для автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.