Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двоих мужчин, заблудившихся в лесу в Егорьевске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двоих мужчин, заблудившихся в лесу в Егорьевске. Жители заплутали в чаще в районе поселка Шувое, отметили в пресс-службе ведомства.

За помощью спасателей обратился мужчина в возрасте 47 лет. Он рассказал, что вместе с 36-летним другом пошел гулять в лес. В результате товарищи не смогли найти дорогу домой.

Прибывшие в район поиска спасатели начали прочесывать лес, параллельно подавая звуковые сигналы. После этого они связались с заблудившимися и объяснили им, как передать данные о геолокации. Затем они отправились к ним, работая на отклик. Спустя два часа мужчины были найдены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к весеннему паводку.