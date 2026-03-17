Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к весеннему паводку

«Понятно, что после такой снежной морозной зимы нам нужно максимально сосредоточиться на недопущении подтоплений, всем, что связано с комфортом передвижения, жизни в Подмосковье, особенно в тех округах, которые требуют внимания. Важно уделять его малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске и т. д. Для этого у нас в регионе большая карта мониторинга — следим за уровнем воды с помощью электронных вешек. Более локальная, но также важная тема, касается дворов. Наша задача — справиться со снегом и здесь», — сказал губернатор.

По прогнозу, из-за мощных снегопадов зимой весеннее половодье в области в этом году ожидается выше нормы. По словам начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Алексея Павлова, особое внимание сейчас уделяется водохранилищам, где собирается основной объем талых вод. В настоящее время они заполнены в среднем на 60%.

«Гидротехнические сооружения функционируют штатно. Группировка сил и средств достаточная, есть резерв водооткачивающей техники — мотопомпы (139), насосные станции (29) и т. д. Сейчас „Мособлпожспас“ проводит работы по ослаблению ледяного покрова на затороопасных участках в районе мостовых переправ. Также запланированы работы в Талдоме и Луховицах. Это позволит ускорить водосток и снизить воздействие паводка. Отдельное внимание уделяем безопасности людей, особенно детей, на водных объектах», — рассказал Павлов.

В регионе работает четырехуровневая система мониторинга паводковой обстановки. Это ежедневное патрулирование по 152 маршрутам, космический мониторинг, мониторинг беспилотной авиацией и контроль уровня воды с использованием 45 гидропостов и 166 электронных вешек, которые установлены в 40 округах. В планах — создать модуль цифрового двойника ГТС и интегрировать его с электронными вешками.

«Это позволит нам контролировать уровень воды в русловых водоемах и принимать решение о заблаговременном их спуске по аналогии с действиями федеральных коллег в отношении водохранилищ, где для безопасного прохождения паводка создается специальный буфер», — пояснил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.

В 2025 году обновили 30% парка спецтехники, которая используется для предотвращения и ликвидации подтоплений во дворах. Также обустраиваются водоприемные колодцы, прокладываются водоотводящие каналы, ремонтируются ливневки. В числе оперативных мероприятий — очистка водоприемных решеток и откачка илососами, мотопомпами и насосами. В числе превентивных мер — очистка водоприемных решеток от снега, загрязнений и заблаговременный вывоз снега.

«Также коммунальные службы провели разуклонку асфальтового покрытия, за счет чего смогли добиться отведения талых вод. При подтоплении к работе привлекаем как МБУ (408), так и ресурсоснабжающие организации (449), МОС АВС (34), управляющие компании (1147)», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Он добавил, что с помощью ИИ разработали более 1,1 тыс. маршрутов мониторинга подтоплений во дворах. Также точечно ведется работа по адресам, где наблюдаются системные подтопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в области.